Constance Hotels : "2022 sera une année record !" l'interview de Jean-Jacques Vallet, CEO du groupe Constance Hôtels & Resorts

TourMaG a rencontré cette semaine Jean-Jacques Vallet, CEO du groupe Constance Hôtels & Resorts. Après la période Covid pendant laquelle il a fallu "tenir le bateau'' le groupe repart avec des projets et l'inauguration très prochaine d'un hôtel sur l'île Maurice sous une marque "sœur" : C Resorts, une marque haut de gamme mais qui veut nous faire retomber en enfance....

Rédigé par Christophe HARDIN le Lundi 19 Septembre 2022

TourMaG : Monsieur Vallet en quelques mots, pouvez-vous nous raconter comment votre groupe a traversé la plus grave crise jamais vécue dans l’ère du tourisme moderne, je parle évidemment de l’épidémie du Covid ?



Jean Jacques Vallet : Oui c’est vrai, tout s’est arrêté en mars 2020 et il a fallu pratiquement « pousser » notre clientèle, leur demander de partir sans quoi ils risquaient d’être coincés. Une période d’incertitude a commencé sans que nous ne sachions quand nous pourrions de nouveau accueillir les clients.



Nous ne voulions pas non plus perdre nos équipes. C’était le plus important pour nous car nous savions qu’aucun redémarrage ne serait possible sans elles.



Certains groupes ont fait le choix de se séparer de leurs employés et sont actuellement en difficulté pour redémarrer.



Nous avons choisi de faire l’inverse et de maintenir le lien avec eux. Nous avons mis beaucoup de choses en place, des message vidéo entre nous ainsi que l’outil Workplace de Facebook que nous avons mis en place dès le début de la pandémie pour garder nos équipes fédérées et les rassurer.



En même temps, nous avons travaillé avec nos actionnaires, les autorités pour « tenir le bateau ».



Notre chance, c’est d’avoir pu rouvrir assez vite 4 de nos hôtels implantés sur deux grosses destinations, qui se sont rouvertes rapidement : Les Seychelles et les Maldives, ce qui a permis à la chaine de rester opérationnelle.



Concernant nos hôtels qui étaient dans des pays fermés, nous en avons profité pour organiser des formations ou bien d’opérer en tant qu'hôtel pour quarantaine ou pour une clientèle locale de week-end ce qui nous a permis là aussi de garder une activité.



Pour nos hôtels aux Seychelles en 2021 qui étaient restés ouverts, nous avons même affrété un avion pour faire venir en renfort nos employés Mauriciens ce qui nous a également permis de maintenir les savoir-faire de nos collaborateurs.



TourMaG : En 2017 vous envisagiez de la croissance et déclariez : « De sept établissements et trois golfs aujourd’hui, nous pourrions à terme, d’ici à cinq ans, passer à une vingtaine d’établissements de différentes tailles dans la région, avec des parcours de golf de niveau international. » Or aujourd’hui le nombre d’hôtels n’a pas augmenté, c’est aussi le Covid qui a cassé le développement ou alors vous avez changé de stratégie ?



Jean Jacques Vallet : Non nous n’avons pas changé de stratégie mais nous avons effectivement observé une pause. Avant le Covid en 2018, nous avons créé une nouvelle marque « C Resort » que nous voulions développer.



Un premier hôtel est déjà implanté à Maurice mais le Covid nous a empêchés de le lancer officiellement. Il marche bien mais nous préparons le lancement officiel, je vais y revenir.



Pour revenir à votre question, nos objectifs n’ont pas changé mais en cette année 2022 notre priorité est de s’assurer que tout redémarre le mieux possible et c’est ce qui est en train de se passer.



Avant le Covid nous avions des projets au Cambodge et aux Seychelles, des projets que nous allons faire repartir.



TourMaG : Justement parlons du redémarrage du tourisme actuellement. Vous aussi vous le constatez ?



Jean Jacques Vallet : Absolument. Nous sommes en train de faire une performance au-delà de toute espérance. En 2022 nous allons vers une année record.



Nous sommes donc sur de très bonnes tendance. Je me pose la question cependant si l’ensemble des personnes qui ont voyagé en 2022 le feront en 2023, personnellement je n’y crois pas et je ne suis pas sûr d’avoir de nouveau en 2023 une année aussi puissante.



Cependant nous avons de très bons engagements sur le début de l’année prochaine.

Constance Hotels veut resserrer les liens avec les agents de voyages et les TO TourMaG : Aujourd’hui pouvez-vous nous préciser combien d’hôtels vous opérez et sous combien d’enseignes ?



Jean Jacques Vallet : Nous opérons donc 7 hôtels sous la marque "Constance Hotels & Resorts" et un hôtel sur l’Ile Maurice sous la marque « C resort ».



Pour détailler un peu plus, nous avons deux hôtels aux Maldives, deux aux Seychelles et deux à Maurice.



Nous gérons trois golfs, un aux Seychelles et deux à Maurice et enfin un petit hôtel à Madagascar sur une île au nord de Nosy Be, un endroit unique, extraordinaire (Constance Tsarabanjina Madagascar).



TourMaG : La compagnie Emirates fait atterrir deux A380 par jour toute l’année et un troisième avion sur les périodes de pointe. Une aubaine pour vous ?



Jean Jacques Vallet : La clientèle qui voyage Emirates ou Air France, peut en partie être la même clientèle mais Emirates nous amène aussi en plus les pays de l’Est ou l’Europe du nord. Air France, Air Mauritius, Emirates : c’est une bonne balance, il faut entretenir cette concurrence pour que tout ne soit pas dans la main d’un seul joueur.



Emirates va effectivement nous amener du volume dont nous avons besoin pour retrouver les chiffres d’avant le Covid.



TourMaG : Dans l’Océan Indien il y a une île sur laquelle vous n'êtes pas : La Réunion. Les conditions d’exploitation d’un hôtel de luxe ne sont pas réunies pour vous ?



Jean Jacques Vallet : Pour y implanter un hôtel de luxe, c’est assez compliqué mais ce n’est pas impossible. Il faut que ce soit petit.



Nous avions un projet d’implantation d’un hôtel sous la marque « C Resort » à l’Etang Salé . Le projet était déjà avancé mais les discussions notamment au sujet de l’actionnariat n’ont pas abouti…



TourMaG : Un jour peut-être ?



Jean Jacques Vallet : Oui peut être, même si c’est assez difficile d’opérer à La Réunion pour des raisons administratives mais pourquoi pas.



TourMaG : Si vous ouvrez d’autres hôtels, cela passera par des contrats de gestion ?



Jean Jacques Vallet : Oui c’est ce que nous faisons en général. Et si le propriétaire veut une participation éventuelle à hauteur d’un pourcentage raisonnable nous sommes aussi ouverts à ce genre de proposition.



TourMaG : Vous parliez du Cambodge…. C’est une destination ou vous pourriez ouvrir un hôtel ?



Jean Jacques Vallet : C’est une question intéressante. Le Cambodge, avant le Covid était encore en train de se développer mais depuis il a été « envahi » par la Chine et c’est devenu compliqué de se développer dans les endroits où nous souhaitions le faire en bord de mer. Il y a maintenant des casinos, de la pollution.



Nous étudions cependant des possibilités à l’intérieur des terres plutôt que le balnéaire ou éventuellement une implantation sur des îles pour du très grand luxe.



TourMaG : Votre film promotionnel commence et finit avec le mot nature. L’écologie s’impose dans la manière de concevoir un voyage, un séjour, quelle est votre façon à vous de prendre en compte cette nouvelle tendance ?



Jean Jacques Vallet : Cette nouvelle tendance existe chez nous depuis longtemps. Depuis 10 ans, tous nos hôtel sont certifiés ‘’Green Globe"* et nous continuons à investir dans la protection de l’environnement.



Nous nous efforçons, concernant nos hôtels, qu’ils soient invisibles depuis la mer et cachés dans la végétation.



Également nous avons dans notre groupe, des personnes qui sont totalement dédiées à l’environnement au sein d’un département spécifique.



Mais notre raison d’être « True by nature » signifie aussi que nous respectons ce que nous disons, ce que nous promettons. C’est aussi le coté humain qui vient donner une qualité additionnelle au service que l’on offre et je pense sincèrement que c’est notre atout pour faire notre succès d’aujourd’hui et de demain.



*Green Globe est label international de tourisme durable, spécifiquement conçu pour les professionnels du voyage et du tourisme. C’est une certification reconnue par l’Organisation Mondiale du Tourisme et le World Travel and Tourism Council (WTTC).

A propos du C. MAURITIUS sur l'île Maurice Retrouvons notre âme d’enfant ! C’est l’esprit de ce nouvel hôtel « C MAURITIUS », 1er hôtel sous la marque « C RESORTS » déjà ouvert mais qui sera inauguré dans les prochaines semaines.



La vidéo de présentation est assez réussie et traduit bien le concept de cette marque « lifestyle » qui nous incite à abandonner les carcans de la vie adulte pour revivre les plaisirs simples de l’enfance : la baignade, la gourmandise, la légèreté et l’insouciance entre lagons et cocotiers et dans un endroit animé.



Situé sur la côte est de l’île, à Palmar, b[l’hôtel est bordé par l’une des plus belles plages de l’île Maurice. Il propose 116 chambres élégantes réparties entre les 52 chambres Prestige et les 64 chambres Deluxe - 3 piscines, 4 restaurants, une cave avec des vins biologiques, un spa et de nombreuses activités intérieures et extérieures : trekking en montagne, balade en mer en pirogue, paddle, tennis, beach volley, kayak, stand-up paddle, snorkeling, kite surf …



A noter l’originalité de ses expériences « Cignatures », créées pour éveiller l’esprit curieux et ludique de ses hôtes :

- "Crustacea"pour découvrir le lagon en pirogue et déguster des tapas et des délices de la mer fraichement péchés sur le bateau.



- "C Trek” – pour les aventuriers et les explorateurs, des treks à faire en groupe jusqu’à la montagne

du Pouce.



- "Sessions by the C" – des soirées décontractées pied dans le sable au son des mix entrainants des

DJs.

- "Cpicerie" - une version tropicale de coffee shop où faire le plein de produits locaux, commander un café, un croissant tout chaud



- "Clubhouse" - Une offre d’activités de plage amusantes qui rappellent l'enfance. Le C MAURITIUS propose des formules All Inclusive avec des promotions sur les chambres jusqu’à 40% jusqu’au 22 décembre 2022.

