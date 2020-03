Coronavirus : CroisiEurope repousse ses croisières jusqu’au 30 avril 2020

La Direction et l’ensemble des équipes de notre compagnie restent mobilisées pour faire face à cette situation inédite et à être disponibles pour l’ensemble de nos clients et partenaires. Aussi l’évolution de la situation actuelle liée au COVID-19 nous amène à annuler nos croisières comme suit :



-jusqu’au 30 avril 2020 inclus pour l’ensemble de nos croisières



-jusqu’au 31 mai 2020 inclus pour nos safaris-croisières en Afrique Australe



-Nos croisières sur le Mékong reprendront à compter du 14 août 2020.



La sécurité et le bien-être de nos passagers et de nos équipages restent au centre de nos préoccupations et des actions adéquates continuent à être mises en place.