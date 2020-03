Coronavirus : Lufthansa Group assouplit les options de rebooking pour les clients

Les compagnies de Lufthansa Group élargissent les options de rebooking pour les clients.



Ainsi, ils peuvent désormais conserver leur billet sans avoir à s'engager immédiatement sur une nouvelle date de voyage, modifier leur réservation vers une autre destination et l'ensemble s'applique aux vols réservés et/ou annulés.



Les clients qui ont des billets pour des vols annulés ainsi que pour des vols existants des compagnies aériennes du groupe peuvent conserver leurs billets sans avoir à s'engager directement sur une nouvelle date de vol.



Les réservations existantes seront annulées pour le moment, mais le billet et sa valeur resteront inchangés et pourront être réenregistrés à une nouvelle date de départ jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.