Coronavirus : MSC met à disposition des navires pour les transformer en hôpitaux flottants

Un navire de MSC Croisières, le MSC Opera est prêt à intervenir en cas de besoin supplémentaire, augmentant la disponibilité des lits.



Le manque de places dans certains cas d'une assistance hospitalière spécialisée pour ceux qui ne sont pas infectés mais qui ont d'autres pathologies, plus ou moins graves, est devenu une urgence absolue.



Par ailleurs, deux autres ferries qui, à partir des connexions habituelles avec les îles, pourraient être détournés de leur vocation d'origine pour devenir des hôpitaux flottants et mobiles qui pourraient se positionner dans des villes balnéaires importantes du sud du pays.



Temps de mise en place : d'une semaine à dix jours. Des investissements importants, portés par le groupe MSC et la protection civile. Mais surtout, un tournant et un message fort dans un moment dramatique et extrêmement inquiétant pour la capitale et l'ensemble de la Ligurie.



Né d'une intuition éclairée des dirigeants de Grandi Navi Veloci (Gnv), immédiatement approuvée par Gianluigi Aponte, propriétaire de la société génoise et dirigeant de MSC, convenu avec le maire de Gênes, Marco Bucci et soutenu par le PDG de Rina, Ugo Salerno, le projet est entré dans sa phase exécutive.