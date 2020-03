Coronavirus : "il n'y a pas de mise en quarantaine à Moscou"

Depuis le 6 mars 2020, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères invite " les ressortissants français prévoyant un déplacement temporaire en Russie, pour des raisons professionnelles ou touristiques " [...] " à reporter leur voyage, au risque sinon d’être soumis à la quarantaine de quatorze jours obligatoire imposée par les autorités de la ville de Moscou ".



Cet avis fait écho à un décret promulgué la veille par la mairie de Moscou (en russe) et complété par les recommandations de l’agence fédérale en charge de la protection des consommateurs et du bien-être des citoyens et concerne toutes les personnes en provenance des zones dites à risque (Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, France, Allemagne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Norvège et Etats-Unis), indique le MEAE.



Or, sur place, " il n'y a pas de mise en quarantaine, tout se déroule normalement , nous précise Tatiana Maltseva, la directrice Production et Développement d'Amslav.



Les autorités commencent à mettre en place des contrôles de prise de température dans les aéroports, avec des tests supplémentaires pour les voyageurs qui ont de la fièvre, mais pas de mise en quarantaine ".



Même son de cloche du côté de Tsar Voyages. " Nos clients arrivés hier (dimanche 8 mars 2020, ndlr) n'ont rencontré aucun problème à Moscou ", précise Laure Jacquet, la directrice France de l'agence. Les procédures d'arrivée n'ont pas été modifiées, et nos clients n'ont eu remplir aucun formulaire, que ce soit dans l'avion ou à leur arrivée ".