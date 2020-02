Coronavirus : la Thaïlande mise sur les... Thaïlandais pour limiter la casse

Pour cela l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) vient de lancer une nouvelle campagne, baptisée "Iconsiam, Thais Help Thais" rapporte le site Toute la Thaïlande.



Cette opération correspond des réductions massives sur les vols intérieurs et 50 % de réduction dans les principaux hôtels, la nourriture et les boissons.



L'objectif étant de faire voyager les Thaïlandais en... Thaïlande. Alors que la saison estivale est bien compromise, l'Etat veut sauver ce qu'il peut encore l'être.



" C'est pourquoi j'appelle les Thaïlandais à dépenser de l'argent, à faire du shopping et à voyager en Thaïlande. Les Thaïlandais doivent aider les Thaïlandais, " souligne le ministre.