Coronavirus : tous ne mourraient pas mais tous étaient frappés…

Coronavirus : tous ne mouraient pas mais tous étaient frappés…



“Un mal qui répand la terreur

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

Le coronavirus (la Peste) (puisqu'il faut l'appeler par son nom)

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés…”



Cette fable de La Fontaine (Les animaux malades de la peste) résume parfaitement la situation.



Évacuons, bien entendu, la punition divine. Ce qui nous arrive n’a rien à voir avec les voies célestes, loin s’en faut. On sait d’où c’est parti et on en connaît presque les causes.



La crise sanitaire est devant nous. Ce qu’il nous importe maintenant c’est de savoir comment on va la gérer, quel va être son impact pour nos entreprise et comment on en sort.



Les annonces des nos gouvernants sont claires. L’évolution du Covid-19 va mettre le feu à l’économie mondiale. On évoque déjà la récession quasi-certaine.



Il va falloir la jouer très fine pour que les pays européens les plus atteints ne basculent pas, les uns après les autres, dans l’”italianisation” du processus. L’Italie n’est pas la Chine, et ce qui a fonctionné à Wuhan n’est pas forcément reproductible ailleurs, pour des tas de raisons.



Nous sommes dans l’expectative pour la suite des mesures qui aura été décidée par les pouvoirs publics et à laquelle l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron ce jeudi soir, 12 mars 2020, pourrait faire allusion.



Allons-nous passer au stade 3 et dans l’affirmative quelles en seront les conséquences ? Restriction des transports en commun ? Suppression totale de tous les rassemblements, réunions et autres rassemblements ? Ou bien ira-ton encore plus loin avec, par exemple, une interdiction totale ou partielle de quitter le territoire ?