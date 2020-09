Corrèze : escapade gourmande à Brive, gaillarde et fine gueule

En saison, on achète fraises gariguettes, noix, châtaignes, cèpes… Sans parler des truffes du Causse corrézien, du cabécou de Rocamadour, des volailles.



Cinq fois par an, entre novembre et mars, se tiennent ici les foires grasses : foies de canards, d’oies et bêtes entières sont en vedette.



Et puis il y a les « maisons », présentes depuis des générations. « La crème fraîche de la Fromagerie Varsoise, c’est autre chose ! », tranche Danièle devant l’étal de ce commerce, présent depuis au moins 50 ans. Normal, cette laiterie de Vars-sur-Roseix, à 20 km de Brive, s’approvisionne dans les fermes proches, dûment sélectionnées.



Quant à la viande et au cultissime bœuf limousin, les sœurs Bach en connaissent les secrets. « Chez elles, je prends du veau, du lard et aussi de grosses côtes de porc », annonce Danièle, impitoyable avec les nouveaux rites alimentaires.



« Pour supporter la dureté de la vie, il faudrait tout aseptiser. On a même désapprit à mâcher ! », gronde-t-elle.