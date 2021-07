Corsair met en place un système de vérification des documents sanitaires

Alors que les contrôles sont multipliés dans les aéroports, Corsair propose à ses passagers un nouveau service, gratuit et non obligatoire, afin de faciliter la vérification des documents sanitaires nécessaires au voyage avant le départ et réduire ainsi les temps d’attente des passagers. Ce service est disponible depuis le 12 juillet pour tous les vols Corsair.



Comment ça marche ?



Le passager reçoit deux e-mails de la compagnie aérienne Corsair, 7 jours et 72h avant son départ, l’invitant à transmettre en amont les documents nécessaires à son voyage en fonction de sa destination, par simple chargement.



Les documents sont ensuite vérifiés en amont du départ du vol. Si un document est manquant ou non valide, un e-mail est envoyé au passager pour l’en informer. Il peut alors ajouter les documents manquants à son dossier.



Une fois ses documents validés, le passager reçoit une confirmation par e-mail avec un QR code. Il lui suffira de le présenter à l’agent de contrôle à son arrivée à l’aéroport. Cette validation est également reportée dans son dossier de réservation, permettant l'identification de son statut aux différentes étapes de l’enregistrement et de l’embarquement.