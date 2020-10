Corsair : qui sont les repreneurs de la compagnie et le projet ?

n'était pas le moment

Depuis un mois, ce n'était pas vraiment la sérénité qui se dégageait des équipes de Corsair, las d'une reprise qui tarde à se dessiner, et les noms sortir, les salariés s'inquiétaient même d'un projet fantôme.Ce n'était pas le cas, il fallait laisser le temps au consortium antillais d'avancer et réunir les fonds nécessaires à la reprise. Et selon Fabrice Gliszczynski du journal La Tribune, deux repreneurs représentant le conglomérat se sont présentés aux salariés ce jeudi 22 octobre 2020.D'ailleurs Eric Kourry que nous avions contacté, il y a 3 semaines, nous avait dit que ce "" de faire des déclarations. Mais ce moment est enfin venu, au plus grand soulagement des équipes de Corsair.Le projet étant de concentrer l'activtié de la compagnie sur les DOM TOM.Des négociations sont en cours avec TUI, actionnaire à 27% de Corsair, pour qu'il contribue également. L'opération pourrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.