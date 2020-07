Corse Incentive DMC EVENTS – MEETING – CONGRES – INCENTIVES – SEMINAIRES – VENUE FINDER

CORSE INCENTIVE est l’agence réceptive spécialiste de la destination Corse.



Leader sur la destination son engagement est clair : réactivité, expertise et transparence au service des objectifs de ses clients, et ce depuis plus de 12 ans. Du séminaire classique au lancement de produits la structure composée d‘une équipe de 9 personnes se veut innovante, digitale et flexible, les garanties d’une agence de voyages en plus.

CORSE INCENTIVE



2008



APST



IM02B190001



Corse Incentive est l’agence réceptive N°1 sur la Corse, une DMC spécialisée dans le MICE et le tourisme d’affaires groupe sur l’île depuis 2008. De la conception à la production l’agence gère l’organisation de séminaires, la conception et le suivi de manifestations évènementielles (présentation de produit, communication marque…), la gestion de congrès (inscriptions, suivi, gestion…), la production de purs séjours incentives.



L’agence opère partout en Corse en s’appuyant sur les quatre aéroports de l’île et intervient dans toutes les composantes du projet selon les besoin de ses clients : expertise et solution de transports aérien (affrètement d’avions ou lignes régulières) et maritime depuis toutes les capitales, transferts sur place en Corse, hébergements, privatisation de lieux remarquables et exclusifs, réunions de travail, conception de team-building thématiques, restauration, activités inédites adaptée aux groupes affaires (flottes de bateaux semi rigide et véhicules tous terrains, canyoning, plongée, visites culturelles, cours de cuisine…), soirées évènementielles.



Avec plus de 350 références d’entreprises européennes et internationales clientes de l’agence depuis plus de 12 ans Corse Incentive se positionne comme un véritable partenaire de confiance pour la destination Corse. Un engagement clair : expertise, originalité, transparence et professionnalisme au service des objectifs de leurs clients.



Une connaissance parfaite de la destination : des experts de la destination Corse à votre service



Un groupe solide de deux agences : nos équipes sont dédiées et le même interlocuteur vous accompagne de la conception à l’accueil sur place



Un réseau exclusif : vous bénéficiez d’un réseau de prestataires sélectionnés et expérimentés



Un engagement dans le durable : nous sommes concrètement impliqués dans la préservation de notre planète –



Une expérience importante : plus de 12 ans d’events et de



Incroyable bivouac tout confort en plein maquis



Un véritable bivouac exclusif sous les étoiles. Un concept d’hébergement inédit pour une ou plusieurs nuis lors d’un séminaire en Corse. Une soirée mémorable sous tente tout confort avec lit, matelas et options selon les demandes et besoins. Une expérience à vivre et une manière unique de faire découvrir l’ile de beauté.



Soirée de gala inoubliable sur la plage



Une soirée exceptionnelle organisée au bord d’une plage aménagée temporairement pour l’occasion. De l’apéritif en extérieur bercé par le son des vagues au diner sous un grand chapiteau, en passant par les projections sur toile géante ou des animations mixologie, toutes les options sont possibles. Un classique de la destination.



Escapade en voilier privatisé à la découverte de l’ile de beauté



Les côtes corses au gré du vent…Une découverte du littoral corse et de plages parmi les plus belles du monde à bord de magnifiques voiliers privatisés pour le groupe. Idéal pour une excursion en toute convivialité, ces superbes voiliers permettront au groupe de s’initier à la navigation avec nos skippers et de découvrir des sites classée patrimoine mondial de l’UNESCO, le tout dans un écrin d’eaux turquoises.



Horaires : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais- Italien



Vos contacts :

François-Xavier DIANOUX

Directeur associé

fx.dianoux@corse-incentive.com

Tel : +33 (0)4 95 56 59 47



Jean-Philippe BANGHALA

Directeur associé

jp.banghala@corse-incentive.com

Tel : +33 (0)4 95 56 59 47



Adresse postale : Allée des Fleurs – Route du Stade – 20600 Furiani – Corsica



Site web : www.corse-incentive.com



