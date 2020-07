Corsica Events DMC – Réceptif événementiel

Chez Corsica Events, l’agence événementielle du groupe Ollandini, l’idée est affaire de passion et d’engagement. La nôtre a germé un soir, sur le port de Bastia. Nous regardions le ferry s’éloigner vers Marseille, remportant avec lui les 300 participants d’une convention que nous avions organisée « sur le pouce ». C’était il y a près de vingt ans ! Ce soir-là, le projet DMC Corsica Events est devenu une évidence : une agence d’événementiel basée à Ajaccio mais desservant toute la Corse !

Ollandini Agence de Voyages SARL



1890 – Département tourisme d’affaire « Corsica Events » - 2000



ATRADIUS



IM02A110016



Une réunion sous les oliviers, un brainstorming sur un site préhistorique, un comité de direction sous une tente safari… Qui a dit qu’un séminaire d’entreprise devait uniquement s’organiser entre quatre murs ? Certainement pas nous ! Après tout, la nature ne favorise-t-elle pas l’émergence d’idées ? N’est-elle pas une source inépuisable d’inspiration et… d’expiration ? Et franchement, quel meilleur théâtre pour votre incentive ou votre team building que l’environnement sauvage et préservé de la Corse ? D’ailleurs, andemu, allons-y !

Ça y est ? Vous avez les road-books de votre événement d’entreprise ? Ok, c’est parti alors ! Comment ça où ? Eh bien en Corse pardi ! Vous savez, l’île mystérieuse dont on dit qu’elle n’est pas comme les autres. Et pour cause… Ici, sur ce petit bout de terre, il arrive qu’au détour d’un rêve nocturne l’on croise le chemin d’un mazzeri. Ce chasseur onirique n’utilise sa mazza (masse) que pour tuer le sanglier. La gueule de l’animal se métamorphose alors en un visage humain. Celui d’un homme ou d’une femme dont le mazzeri vient de prédire la mort ! Mais à qui appartient ce visage ? Qui va bientôt mourir ? Pour répondre à cette question, une seule solution : relever en équipe plusieurs défis crées sur mesure pour vous !



Disruptif : Au début, incentive et séminaires d’entreprise en Corse rimaient avec jet ski, 4x4, bateau, chant, saucisson et fromage corses. . Et puis un jour, suite à une « disruption » de nos cerveaux, (certains diraient une soirée bien arrosée) nous avons réinitialisé la page. Un reboot complet. Basta les projets « standard », place à l’innovation ! D’hier, nous conservons l’histoire de la Corse. Mais nous regardons vers demain et créons, inventons à partir de ce qu’elle sera.



Insolite : Adepte du costard ou du tailleur, du mocassin ou du talon aiguille, oust ! On se dessape et on enfile un jean ou un short, des tongs ou des baskets, un sweat ou un t-shirt. Alors let’s go ! Là où vous n’avez pas l’habitude d’aller : loin de votre zone de confort, de vos habitudes et de votre quotidien. Là où se cachent l’inattendu, la singularité et la nouveauté. Suivez-nous, vous comprendrez !



Nustrale : Un mot Corse qui a beaucoup de sens pour nous; « nôtre », « d'ici », « de chez nous», « engagé » ! Ça vous dit de devenir « nustrale », le temps d’un événement en Corse ? Un homme, une femme qui n’oubliera jamais l’île ni ce qu’il ou elle y a vécu. Oui ? On vous attend alors…



• Université Corsica Events : Tarif : à partir de 1990€/pers

Programme hors du commun concentré autour d’un Team Learning animé par un coach en performance avec intervention des personnalités inspirantes de la région (sportif de haute niveau, chanteur, animateur, journaliste). Développement des capacités personnelles de chaque participants et étude des comportement professionnels efficaces au service des problématiques d’entreprise. Le tout dans un cadre paradisiaque et en cohérence avec une découverte des traditions et des personnalités atypiques de l’île qui ne laisseront personne indifférent.

Nombre de personnes : à partir de 8 et jusqu’à 25 personnes



• Séjour 100% montagne : Tarif : à partir de 700€/pers

Parcourez des paysages exceptionnels et originaux des montagnes corses avec une découverte des traditions insulaires, telle que la transhumance – accompagnement des bergers lors de leurs parcours entre les vallées et les hautes montagnes pour passer l’été, ou expérimentez une foire des artisans invités à mettre à l’honneur leur produits et créations lors de votre soirée de clôture. Un hébergement insolite dans des tentes lodges au pieds des aiguilles de Bavella en bord de rivière et activités pleine nature (canyoning, randonnée à pieds ou en cheval, rafting ou via ferrata). Un séjour parfait pour les amateurs des milieux préservés.

Nombre de personnes : à partir de 10 et jusqu’à 60

• Les Corses avant la Corse : Tarif : à partir de 1450€/pers

Nous vous proposons de partir à la découverte de l’Histoire très souvent méconnue du peuple corse et de connaitre ses secrets cachés. Ce séjour mène les participants à la rencontre de personnalités emblématiques du terroir corse : bergers, pécheurs, vignerons, producteurs d’huile d’olive dans leur environnement : une bergerie, une oliveraie, un vignoble ou lors d’une oursinade. Rencontrez les Corses qui vous transmettront les traditions culturelles de l’île à travers des chants polyphoniques ou des jeux anciens. Découvrez la Corse à bord d’un train mythique et visitez le cœur de l’île – Corte avec son caractère bien corsé ! Vous serez invité à déguster les spécialités corses lors d’un déjeuner au pied d’une tour génoise de XVI siècle rénové par Christian Habani, guide hors de commun qui ne laissera personne indifférent de par sa personnalité atypique et ses histoires surprenantes.

Nombre de personnes concernées : à partir de 4 et jusqu’à 80 personnes



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais – Russe – Espagnol - Italien



Vos contacts :

Anne Catherine MARIANI

Responsable Marché Mice

annecath.mariani@corsicaevents.com

Tel : +33 (0)4 95 23 92 45



Tamara SHESTOZUB

Attachée Commerciale Externe

infos@corsicaevents.com

Tel : +33 (0)4 95 23 92 45



Adresse postale : 1 rue Paul Colonna D’Istria BP304 20181 Ajaccio Cedex



Site web : www.corsicaevents.com



