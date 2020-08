Corsica Exclusive, des voyages au cœur d'une Corse authentique et chaleureuse

Choisir un site en particulier en Corse est absolument impossible, tant l'île jouit d'une diversité de paysages infinie.En revanche, ce qui fait la spécificité de la Corse, c'est que dans la même journée, vous pouvez découvrir la montagne, sa culture et sa gastronomie d'alpages et finir la journée à déguster du poisson frais sur la terrasse d'une paillote bordant les eaux turquoise de la Méditerranée.Bavella et Palombaggia, le Massif du Cinto et les plages de sable fin de Calvi, Vizzavona et les criques de la route des Sanguinaires... sont autant de combinaisons qui mettent en valeur les contrastes surprenants de notre île et qui ouvrent à d'infinies possibilités d'activités pour les individuels ou les groupes.Réservée aux initiés, la paillote Le Pirate située sur la plage de Capo di Feno est une invitation à la détente au cœur d'un site naturel d'exception.Ce restaurant dressé dans le sable blanc propose une gastronomie alliant raffinement et décontraction.Lieu unique et paradisiaque, Le Pirate s'avère être un établissement remarquable pour l'organisation d'événements tant l'environnement naturel est exceptionnel et l'ambiance, chaleureuse et festive. Ici, on goûte indéniablement à la sensation de "bout du monde".La France jouit d'une incroyable richesse naturelle, culturelle et gastronomique.Quelque soit la région visitée, vous découvrirez toujours des sites aux charmes surprenants qui sont intimement liés à l'histoire et aux us et coutumes locales.Partout, vous goûterez des vins, des fromages, des spécialités culinaires que l'on ne trouve nulle part ailleurs.Une telle diversité est fascinante et ouvre des possibilités infinies de voyages, de la courte escapade aux séjours plus longs.