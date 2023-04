Costa Croisières : nouvelle offre pour les voyageurs solo

Costa lance une offre spéciale pour les voyageurs solo. Dur un choix d’une quarantaine de croisières d’ici la fin juin :Cette offre est valable selon les disponibilités en cabine balcon, extérieure ou intérieure, applicable sur toutes les formules tarifaires (My Cruise, All Inclusive et Super All inclusive).Elle concerne notamment les départs depuis le port de Marseille les 28 avril, 12 et 26 mai et 9 juin ; de Savone (2h de route depuis Nice) les 29 avril, 13 et 27 mai et 10 juin 2023.