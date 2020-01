Costa Croisières ouvre les ventes du Costa Toscana

Costa Croisières donne le coup d’envoi des ventes des croisières de son prochain navire amiral, le Costa Toscana, navire jumeau du Costa Smeralda propulsé au gaz naturel liquéfié.



Le paquebot est actuellement en construction sur le chantier naval Meyer à Turku (Finlande).



La première croisière du Costa Toscana partira d’Hambourg le 28 juin 2021. Elle durera 14 jours et s’achèvera à Savone. Le programme comprend des escales longues de deux jours et une nuit à Lisbonne, Barcelone et Marseille.



Au cours de l’été 2021 et jusqu’à la première semaine de novembre, le navire proposera des croisières Méditerranée occidentale.