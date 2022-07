Costa Croisières : un département dédié à décarbonation des navires

Pour rappel, cette technologie de propulsion est la plus avancée actuellement pour réduire les émissions, notamment celles d’oxydes de soufre (émissions nulles), de particules (réduction de 95% à 100%) et d’oxydes d’azote (réduction de 85%) et CO2 (réduction de 20%).



Par ailleurs, la majorité des navires de la flotte du Groupe Costa sont équipés d'alimentation électrique à quai afin d’annuler toute émission dans les ports où cette technologie est disponible.



L'Armateur a également été la première compagnie de croisière à adopter l’Index Environnemental des navires (ESI).



Le Groupe Costa, et les deux compagnies qu’il représente, reste pleinement mobilisé pour le développement d’innovations technologiques afin d’atteindre notre objectif d’opérations neutres en carbone d'ici 2050, indique le croisiériste dans un communiqué.