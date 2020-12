Costa Rica : osez la descente en rafting du río Pacuare !

Dans la région de Turrialba au Costa Rica, à proximité du volcan Irazu les loisirs sont légion : VTT, trek,balades, visites de plantations… vous aurez l’embarras du choix.



Le parc est désormais ouvert aux visiteurs qui peuvent de nouveau approcher les cratères et s’y promener dûment accompagnés par des guides.



Mais il serait dommage, si vous êtes dans le secteur, de rater l’occasion de descendre les rapides du rio Pacuare, une référence avec fraîcheur, adrenaline et sensations garanties au programme.



Une aventure accessible à presque tous les âges et proposé par une vingtaine d’entreprises de la région. Voici un petit résumé en photos et vidéo.