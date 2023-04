Course à vélo : la Poco Loco, le tourisme responsable en mode bikepacking

Enfin, la Poco Loco classic regroupe plus d’une centaine de personnes et qui couvre 700 km en 8 jours, soit près de 90 km par jour.



Elle relie Montpellier à Barcelone, Dijon à Stuttgart, Aix-en-Provence à Milan ou… Deux villes mystères, dont les villes de départ et d’arrivée sont dévoilées 2 mois avant, et la trace définitive envoyée la veille. Sa promesse : « elle traverse parmi des plus beaux villages, cols et parcs naturels de la zone parcourue ».



« Certains le font comme une course et peuvent terminer en deux jours s’ils veulent, mais on ne le vend pas comme ça. Chacun s’organise librement, mais nous proposons plutôt de découvrir le territoire sur 6, 7 ou 8 jours », ajoute Harald Lenud-Pilc.



« Même s’ils ne voyagent pas formellement ensemble comme un groupe, 150 personnes en même temps sur les mêmes routes, on finit forcément par se croiser, comme le font les randonneurs : au restaurant, dans un gîte, au camping, à la boulangerie du village... »



Pour forcer le trait, la Poco Loco propose aussi des lieux de rencontres entre les participants, avec des partenaires locaux : « L’idée, c'est quand même de rester un peu informel : on réserve des tables où on prend un apéritif, on se retrouve et on échange ».