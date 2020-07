Covid- 19 : Royal Caribbean Group fait évoluer l'exercice de sécurité de début de croisière

Après avoir examiné individuellement les informations de sécurité, les passagers compléteront l'exercice en se rendant au poste de rassemblement qui leur aura été attribué, où un membre d'équipage vérifiera les informations diffusées ont bien été comprises et répondra aux questions. "Chacune des étapes devra être accomplie avant le départ du navire, comme l'exige le droit maritime international. " rappelle Royal Caribbean Group.



Muster 2.0 a été testé pour la première fois sur le Symphony of the Seas de Royal Caribbean en janvier 2020.



Ce nouveau processus sera mis en place sur les navires de ses propres compagnies de croisière - Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Azamara. Toutefois Royal Caribbean Group propose de concéder la licence de la technologie brevetée aux opérateurs de croisière intéressés et renoncera aux frais de licence de brevet " pendant que le monde et l'industrie lutteront contre la pandémie mondiale" .



Des licences de brevet ont déjà été accordées à la joint-venture de la société, TUI Cruises GmbH, ainsi qu'à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, la société mère de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.