Covid-19 : Wizz Air lance une carte de planification de voyage pour vérifier les itinéraires accessibles

Wizz Air lance un nouvel outil de recherche sur le site web : la Carte de Planification de Voyage, pour permettre à ses passagers de vérifier les itinéraires disponibles et la réglementation applicable en matière de voyage à l'aide d'un système de codes de couleur.



" Pour utiliser la carte, les passagers doivent simplement cliquer sur l'aéroport de départ souhaité et peuvent ensuite choisir parmi toutes les destinations disponibles dans le réseau WIZZ , explique la compagnie dans un communiqué.



Les pays et les aéroports sont codés par couleur en fonction des restrictions - le vert signifie qu'il n'y a pas de restrictions pour entrer dans le pays par voie aérienne, le jaune signifie qu'il y a des restrictions partielles (test / quarantaine / résidence) pour entrer dans le pays par voie aérienne et le rouge signifie qu'il y a une interdiction totale ou partielle d'entrer dans le pays par voie aérienne" .



Pour plus d'informations sur la réglementation des voyages, les passagers peuvent cliquer sur des itinéraires spécifiques pour accéder à une page d'information sur les voyages liés à ce pays.



Cette page offre des liens adéquats vers les sites web des autorités locales, des pages utiles sur les voyages et tout formulaire obligatoire à remplir avant le départ.



La Carte de Planification de Voyage est mise à jour quotidiennement à 18:00 CET, mais Wizz Air recommande aux passagers de vérifier les conditions d'entrée au pays concerné avant le départ, car elles peuvent être soumises à des changements quotidiens.