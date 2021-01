Covid : à quand une reprise des voyages vers les Etats-Unis ?

une nouvelle flambée des contaminations dans le comté de Los Angles,

une combinaison de mutations jamais observées auparavant,

hautement transmissible

Sur l'avis de notre équipe médicale, l'Administration n'a pas l'intention de lever ces restrictions le 1/26. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique autour des voyages internationaux afin d'atténuer davantage la propagation du COVID-19

Le contraire aurait été étonnant, en raison d'une épidémie qui a repris malheureusement sa marche en avant et dans des proportions inquiétantes.De plus même si les USA auraient eu l'intention de rouvrir les frontières vers l'Europe, rien ne dit que cette dernière aurait permis les échanges entre les deux territoires.Surtout que le pays de l'oncle Sam connait lui aussi un nouveau variant.celui-ci a provoqué "" expliquent nos confrères du New York Times. A l'origine, le variant a été détecté au Danemark, notamment dans les élevages de visons, déjà pointés du doigt comme probable cause de l'émergence du virus en Chine.Ce nouveau variant présente "" selon l'OMS. Surtout il présente des signes inquiétants en étant probablement "".Dans ces conditions, la nouvelle administration devrait resserrer la vis." a conclu Jen Psaki.Les USA attendront et nous aussi...