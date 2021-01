Covid : que retenir des recherches des internautes français sur le voyage (et le ski) ?

Parmi les internautes souhaitant retrouver leur argent nous trouvons en bonne position les clients d'Air France, Transavia, de l'Eurostar (la compagnie est en grande difficulté) et des stations de ski.



Ces dernières trustent les requêtes associées au mot "remboursement."



S'il n'y a pas de gagnant dans cette crise de la covid-19, du moins pas dans l'industrie touristique, la grande perdante des dernières annonces n'est autre que la Montagne.



Si le ski a connu en début d'année son plus important pic de recherche depuis 12 mois, la dégringolade qui s'en est suivi reste elle aussi historique.



Ainsi, depuis les annonces les requêtes ont chuté, pour atteindre le niveau équivalent aux recherches effectuées par les internautes à la fin de la saison des années précédentes.



Les Français ont malheureusement tourné la page des vacances d'hiver. Les plus téméraires cherchent scrutent les décisions des autorités italiennes quant à une possible réouverture des pistes.



Le premier domaine skiable du monde, les Portes du Soleil connait même une désaffection, puisque les skieurs recherchent à "skier en suisse" +400% ou encore "station de ski suisse" + 250%.



A noter le peu d'optimisme des internautes concernant les "vacances de février", car la requête associée qui connait le plus grand boom est "confinement pendant les vacances de février".



Autre point intéressant démontrant que le tourisme n'est pas non plus au coeur des préoccupations des Français, les internautes au moment des se renseigner sur le Club Med privilégient des requêtes autour... de son président.



La reprise franche et massive ce n'est pas pour maintenant, toutefois l'envie de partir est belle est bien là et c'est le plus important.