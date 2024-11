Créez le séjour parfait à New York avec le Dynamic Package de Digitrips PRO

Le moteur de réservation Digitrips PRO offre une expérience utilisateur fluide et intuitive grâce à des fonctionnalités complètes. Une multitude de filtres vous permettent de trouver en quelques clics un voyage sur-mesure qui répondra aux exigences de vos clients. Par exemple, pour un séjour à New York depuis Paris en mars pour 7 jours / 6 nuits en renseignant les critères suivants :



● Pour 2 adultes

● Vols aller-retour Paris – New York

● Bagages inclus

● Vols directs uniquement

● Arrivée à New York avant 17h et départ après 14h

Si le vol présélectionné par le moteur ne convient pas au client, vous aurez la possibilité de choisir d’autres vols grâce au bouton « changer de vol ».

● Hébergement avec une note minimum de 8/10

● Hôtel minimum 2 étoiles

● Petit déjeuner inclus



Nous obtenons un affinage de 16 résultats d’hébergements correspondants aux besoins du client qui s’affiche avec un premier prix à 1219,89€ TTC par personne en prix packagé comprenant votre marge agence. Après avoir sélectionné l’hébergement, il est possible de générer un devis automatiquement pour le donner au client.