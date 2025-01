Crète : TUI France de retour au départ de la Lorraine !

TUI France a étudié les comportements d'achats des Lorrains. 67% des clients de cette région réservent 6 à 12 mois avant le départ et 33% réservent 3 à 6 mois avant le départ.Ce sont des voyageurs qui réservent en majorité (52%) dans les 14 agences de voyages « TUI stores » de la région Grand-Est et partent en majorité partent en couple (59%) puis en famille (39%).On note aussi que 2% des Lorrains voyagent seul. Voici le top 3 des clubs de TUI France les plus plébiscités par les Lorrains : le Club Lookéa Marina Beach, le Club Marmara Athina Palace et le Club Marmara Mare Blue & Mare Village.