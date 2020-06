Crise covid-19 : 40% des guides-conférenciers n’ont pas accès aux aides

Le 2 juin les parlementaires ont confirmé la fin de la prolongation des ARE au 31 mai 2020 pour tous les

employés au chômage, sauf pour les artistes et techniciens du spectacle.



Ce sont plus de 14% de guides-conférenciers supplémentaires qui se trouvent sans aucune aide de l’état.

(Certains guides ont épuisé leurs droits pendant la période du confinement et s’ajoutent aux 14% qui

bénéficiaient des ARE).



La FNGIC reconnaît par ailleurs que le fonds de solidarité pour les indépendants a été disponible dès les premières semaines du confinement et "a permis d'apporter une aide précieuse dès le mois de mars."



A noter également que selon les résultats de l'étude : de nombreux guides-conférenciers n’auront plus le soutien du chômage partiel, leurs prestations étant en général rarement réservées plus d’un semestre à l’avance.



Résultat selon le FNGIC : 40% des guides n’ont pas accès aux aides.



Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé début mai 2020 la mise en place prochaine d’un « fonds spécifique patrimoine » par le ministère de la culture. Mais les guides-conférenciers attendent toujours de voir concrétiser cette annonce.