Croatie : les Français entrent dans le TOP 10 des marchés émetteurs

Pour la première fois, les Français figurent dans le top 10 des voyageurs étrangers se rendant en Croatie en nombre d’arrivées – en 9ème position après les Allemands, Slovènes, Polonais, Autrichiens, Tchèques, Hongrois, Italiens et Slovaques.



« Grâce à de nombreuses mesures mises en place et aux efforts collectifs, la Croatie a su rassurer les visiteurs pour rester une destination de choix, proche et sécurisée » a déclaré Daniela Mihalic Durica, Directrice de l’Office National de Tourisme Croate.



Elle ajoute : « Cet été, les chiffres enregistrés sont très satisfaisants. Nous avons encore plusieurs semaines devant nous et, selon les annonces de nos principaux partenaires qui ont décidé de continuer et même d’accroître leur production sur la destination comme Fram/Promovacances, Top of Travel, Travel Europe, Volotea, Voyamar et Transavia, nous pouvons nous attendre à une arrière-saison très positive ».



Le top 3 des destinations croates préférées des Français reste le même qu’en 2019. Tout comme il y a deux ans, les voyageurs français ont privilégié la région de Split, ensuite celle de Dubrovnik et enfin la région de l’Istrie.