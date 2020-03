CroisiEurope reporte ses croisières jusqu’au 15 avril 2020 inclus

Bon de 150€ par personne à valoir sur une prochaine croisière

CroisiEurope, fidèle à ses valeurs a pris des décisions et des mesures fortes et inédites. La compagnie est amenée à reporter l’ensemble de ses croisières jusqu’au 15 avril 2020 inclus. La sécurité et le bien-être de ses passagers et de ses équipages restent au centre de ses préoccupations et des actions adéquates ont été mises en place.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Mars 2020

