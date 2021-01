Croisières : AIDA reporte la reprise de ses activités au 6 mars 2021

AIDA Kreuzfharten, filiale 100% allemande du groupe Carnival, a déclaré avoir annulé toutes les croisières de sept jours de l'AIDAperla et de l'AIDAmar aux îles Canaries jusqu'à la fin février et espère y reprendre ses programmes à partir du 6 mars 2021.



Par ailleurs, concernant toutes les autres destinations hivernales de la compagnie, les navires ne sont pas autorisés à faire escale par les pays d’accueil qui n’ont pas rouvert leurs ports !



Ainsi, les croisières de l'AIDAprima au départ de Dubaï ont toutes été annulées, tandis que la première croisière en Méditerranée de l'AIDAstella a été repoussée au 6 mars, date à laquelle AIDA prévoit également de faire son premier voyage de l'année en Europe du Nord.



Entre-temps, le positionnement prévu en février de l'AIDAsol de Palma (Baléares) à Hambourg a été annulé, ainsi que les croisières de février et mars à bord de l'AIDAcara et de l'AIDAaura vers la mer de Norvège.



L’horizon est encore loin de s’éclairer pour la croisière...