Croisières : Crystal lance des offres pour les les professionnels du tourisme

les conjoints et parents des passagers éligibles peuvent voyager sans être accompagnés

Pour l’année 2025, Crystal propose aux professionnels du tourisme des tarifs dits Interline, applicables sur une. Les itinéraires concernés incluentet le Canada . Les voyages sont assurés à bord des deux navires récemment rénovés de la compagnie, le Crystal Symphony et le Crystal Serenity.Les offres sontet exerçant une activité dans le domaine touristique, notamment dans les secteurs du voyage organisé, du transport aérien, de l’hébergement ou de l’assurance spécialisée. La réservation est soumise à la présentation d’un justificatif d’emploi. Les anciens membres de la Crystal Society peuvent également prétendre à ces tarifs, à condition de ne pas avoir déjà réservé à plein tarif la même croisière. En outre, "", ce qui constitue un avantage notable.Ces croisières donnent accès aux: suites spacieuses, cuisine élaborée avec des signatures comme Umi Uma® de Nobu et Beefbar, spa Aurōra, spectacles et casino en mer. Le partenariat de Crystal avec Abercrombie & Kent permet aussi de proposer des excursions à terre dans des conditions privilégiées., assure le suivi des demandes, la gestion des réservations et un accompagnement complet, de la consultation à l’après-voyage.