Croisières : comment l'industrie va t-elle gérer les nombreuses commandes de navires en cours ?

L'épidémie liée au coronavirus a mis à genou l'industrie de la croisière. Et pourtant les perspectives de développement de cette industrie paraissait sans limite avant la crise à regarder de près les commandes passées par les armateurs auprès des chantiers navals. Met et Marine a dressé un bilan très completVoici les chiffres phares dévoilés par nos confrères : toutes compagnies maritimes confondues, le carnet de commandes mondial s’élevait avant la crise à 118 navires livrables de 2020 à 2027 (dont 4 livrés au 30 mars), pourCes nouvelles unités représentent plus de 243.000 lits (en base double) supplémentaires. Et la majorité de ces livraisons son prévues à court et moyen terme à savoir entre 2020 et 2023.