Cruisepro représente Silversea sur le marché français

Preferred Sales Agent

Nous sommes heureux de représenter désormais Silversea auprès des agences de voyages françaises. En tant qu’agent général de Royal Caribbean et de Celebrity Cruises, il était naturel que Silversea rejoigne notre portefeuille de compagnies.



Nous pourrons ainsi proposer à nos agences partenaires les trois principales marques du Groupe Royal Caribbean. Silversea est la référence internationale en termes de croisières ultra-luxe, avec une flotte de huit navires conjuguant les technologies les plus récentes avec un espace généreux, un confort de premier ordre et un service inégalé.



De plus, les 4 navires d’expédition de Silversea seront à même de séduire une clientèle en quête d’aventures dans un cadre des plus luxueux

Représentant Virgin Voyages, Holland America, RCCL, Azamara, Celebrity sur le marché français, Cruisepro étoffe son portefeuille avec Silversea.La compagnie de croisière sera représentée en tant que «». «» a déclaré Emmanuel Joly , directeur de Cruisepro.