Cuba si, Cuba no... incertitude à l’heure de la réouverture au tourisme 🔒

« C'est une excellente nouvelle pour le long-courrier vers les Caraïbes cet hiver. Avec La République Dominicaine, la reprise des départs vers les Antilles, la réouverture de Cuba boucle le retour des grandes destinations de la zone Caraïbes sur le marché français »

« Clairement, nous l’attendions avec beaucoup d’impatience »

« Pour le tour-opérateur mono destination que nous sommes, c’est un soulagement

Aujourd’hui, la majorité des devis concernent 2022. Quand nous serons assurés que toutes les activités touristiques et les vols auront repris, cela marquera la différence »

« Ce n’est pas un frein pour de nombreux voyageurs, car il n’y a pas de contraintes une fois sur place. Mais ça peut en faire hésiter d’autres »

Cuba rouvre ses frontières au 15 novembre 2021 et allège le protocole sanitaire.Ainsi, unsont demandés pour entrer sur le territoire. Pour les voyageurs, vaccinés ou non, il n'y aura. Une annonce qui a ravi les voyagistes français spécialistes de la destination !Plébiscité par les touristes Français,, selon les chiffres du Seto., commente René-Marc Chikli, Président du Seto., affirme Christophe Troalic, directeur commercial de Decoov Cuba, tour-opérateur spécialiste de Cuba du groupe Le Vacon de Maillard., explique Grettell Lopez, gérante d’ Havanatour. , souligne-t-elle.Côté aérien, Air France assure actuellement des liaisons vers La Havane et Holguín et Air Caraïbes a décaléAutre élément essentiel :par le ministère des Affaires étrangères , selon la gérante d’Havanatour.