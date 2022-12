Cunard ouvre ses ventes pour 2024

Cunard a annoncé l’ouverture de ses ventes 2024 à partir du mardi 6 décembre2022. L’année 2024 promet d’être riche pour Cunard avec plus de 190 nouvelles croisières dans le monde entier et l’arrivée d’un nouveau navire dans la flotte, Queen Anne.Ce dernier sera positionné en Europe, de la Scandinavie à la Méditerranée et fera escale pour la première fois dans une soixantaine de ports.Queen Victoria naviguera principalement en Méditerranée avec la possibilité d’embarquer en Italie ou en Espagne selon les croisières pour ensuite visiter les îles grecques, le Monténégro, la Croatie, la Turquie sans oublier l’Espagne et l’Italie.Queen Mary 2 voguera aux Caraïbes, au large du Canada et de la Nouvelle Angleterre ou encore dans les fjords de Norvège et continuera de proposer ses traversées transatlantiques entre l’Europe et New York.