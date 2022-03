DSP Tarbes-Lourdes - Paris : bras de fer entre Chalair et Volotea

Ligne Tarbes/Lourdes - Paris Orly

Devant la justice, la compagnie française Chalair et l’espagnole Volotea se disputent la liaison entre Tarbes-Lourdes et Paris-Orly. Ligne soumise à une Délégation de service public (DSP) et donc à une aide financière de l’Etat. En jeu : 4,5 millions d’euros par an pour exploiter la ligne pendant 4 ans. Si la liaison a été une première fois donnée à Volotea, un détail a été omis : la compagnie espagnole a été condamnée par la justice française pour des faits de travail dissimulé.

Rédigé par Pierre Georges le Dimanche 27 Mars 2022

