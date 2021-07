Deauville : Pierre & Vacances ouvre sa nouvelle adresse dans le Bâtiment historique des Douanes

Pierre & Vacances a ouvert en mai 2018 sa première résidence premium 5 étoiles à la mer – La Presqu’île de la Touques*****, située à mi-chemin entre Deauville et Trouville, à quelques pas seulement de la gare.



Trois ans plus tard, le 11 juillet 2021, la marque a inauguré Le Bâtiment des Douanes, véritable extension de cette résidence.



Le Bâtiment des Douanes est l’un des plus anciens bâtiments de la station encore en place. Construit entre 1861 et 1866 et baptisé à cette époque la « Caserne des douanes », la maison initiale était composée de bureaux pour les douaniers au rez-de-chaussée et de logements dans les parties hautes.



L’intérieur a bénéficié d’une restructuration de grande envergure ainsi que d’une rénovation de la façade à l’identique avec toutefois la création de certains balcons.



Totalement réhabilité, Le Bâtiment des Douanes se compose aujourd’hui de 28 appartements allant du studio au 4 pièces pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.