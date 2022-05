Débat : le prix du carbone, pas uniquement guidé par le court terme

À de tels niveaux, le prix du carbone renchérit fortement les technologies très émettrices et pénalise beaucoup d’entreprises qui n’ont pas modifié leurs processus de production.

Dans le contexte de l’envolée des prix des commodités énergétiques générée par la pandémie de coronavirus, des critiques adressées au marché du carbone se sont fait entendre, celui-ci étant accusé d’être un instrument instable, uniquement guidé par le court terme.









2

2

Au début du mois de mars, avec le conflit en Ukraine et les tensions sur le marché du gaz, le prix du COen Europe a subi une forte correction, anticipant les conséquences d’une contraction de l’activité économique devant se traduire par une réduction de la contrainte fixée par le mécanisme.Mais cette tendance s’est infléchie, et le marché du carbone se maintient depuis la mi-mars à des niveaux proches de 80 euros la tonne de CO. L’influence des réformes structurelles semble donc rester visible.

Le marché du carbone est-il uniquement guidé par le court terme ? Qu’en est-il dans les faits ?

Une hausse guidée par le long terme

Contrairement à une idée qui s’est répandue en 2021, à un moment où le prix du gaz s’envolait alors que le marché européen du CO 2 battait des records, le court terme n’est pas l’unique déterminant du prix sur le marché du carbone.

À l’inverse, le marché est très sensible à la contrainte de réduction des émissions fixée par la loi, et sans volonté politique claire sur l’adoption d’objectifs climatiques ambitieux à long terme, il reste faible et ne produit aucun effet.

Le marché européen du CO 2 , dit EU ETS, en donne une bonne illustration.

Depuis fin 2018 et l’adoption d’un objectif de réduction des émissions en Europe pour l’après 2020 (-40 % à horizon 2030 par rapport au niveau de 1990), puis le rehaussement de celui-ci à -55 % dans le cadre du pacte vert européen, le prix des quotas d’émission sur le marché européen a connu une augmentation constante.

Le marché européen n’a cessé de battre des records. Si le marché du carbone s’est montré naturellement sensible à la conjoncture et à l’envolée des prix de l’énergie depuis l’été 2021, force est de constater que la tendance haussière sur l’EU ETS a été amorcée bien avant, avec un prix du CO 2 franchissant la barre des 50 euros dès le printemps 2021.

L’influence de la volonté politique a été particulièrement visible au premier semestre 2020, où le prix du carbone augmentait alors que la pandémie de coronavirus précipitait les économies dans les abîmes d’une crise inédite avec un prix du pétrole devenant négatif…Dans de telles conditions, avec la crise et l’effondrement de la production, la baisse exogène des émissions « avant effort » aurait dû se traduire par une forte baisse du prix des quotas (traduisant un moindre niveau d’effort fixé par le plafond de l’EU ETS), comme ce fut le cas pendant la crise de 2008.

Or, tel n’a pas été le cas, et l’EU ETS a davantage réagi à la volonté de fixer un cap au-delà de 2020 qu’aux oscillations dictées à court terme par la pandémie.

L’impact du conflit ukrainien et des tensions sur le marché du gaz

C’est donc bien le long terme qui est le déterminant essentiel… à condition qu’il y ait une volonté politique et des objectifs climatiques ambitieux.Le marché du carbone a enregistré une forte correction pendant la première semaine du mois de mars 2022, avec un prix de l’EUA (« European Union Allowances », les quotas d’émission sur l’EU ETS), passant de 80 à 60 euros entre le 1et le 7 mars 2022.Face à la crise ukrainienne et à la flambée des prix des énergies, le marché a réagi logiquement à ses fondamentaux, en anticipant une réduction des émissions « avant effort », conséquence d’une contraction de l’activité économique, et ainsi un affaiblissement de la contrainte prescrit par le mécanisme (la contrainte correspondant à la différence entre le niveau des émissions « avant effort » et le plafond en dessous duquel les émissions doivent être ramenées).En outre, pendant cette période, la tendance baissière sur l’EU ETS a été intensifiée par les annonces faites par les autorités allemandes concernant la volonté de ne pas s’opposer « idéologiquement » à l’énergie nucléaire pour faire face à l’envolée du prix du gaz.Les conséquences d’une telle décision, si elle devait finalement se réaliser (ce qui ne semble pas être le cas), seraient une baisse des émissions « avant effort » pour le très émetteur secteur allemand de l’électricité. L’EU ETS a également réagi à cette information en diminuant au début du mois de mars.