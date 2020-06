Décès de Jeannette Marnières, à l’âge de 78 ans

Entrée chez Kuoni Nice à l’âge de 16 ans, elle a créé son agence Janettours en 1986.



Passionnée par son métier, elle était toujours en activité.



Connue et reconnue dans la profession, elle a su transmettre sa passion des voyages.



Etant de l’ancienne génération, 62 ans après son début de carrière, une page se tourne avec sa disparition.



Le souvenir de cette cheffe d’entreprise dynamique et appréciée de tous restera dans les mémoires.



TourMaG.com présente à la famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.