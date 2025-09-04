Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

C'est l'un des rendez-vous incontournables de la profession.
L'IFTM vient de dévoiler le nom des finalistes de la 12e édition de la Travel Agents Cup.
Sélectionnés sur une vidéo de candidature, 13 agents de voyages des quatre coins de la France et de l’Outre-mer participeront à la grande finale qui se déroulera le jeudi 25 septembre 2025 à 15h30 en salle ARENA – République Dominicaine.
Les grandes enseignes sont représentées : TUI, Carrefour Voyages, Leclerc Voyages, Promovacances, ou encore Havas Voyages.
On notera également la participation de Quentin Allaire co-fondateur d'Egea Voyages et associé d'Arnaud Levet, gagnant de la Travel Agents Cup en 2018.
Delphine Lioi représentera de son côté Traces et Découverte, le mini réseau dirigé par Yannick Rébet.
Enfin, Sonia El Hendi et Malaury Laviolette représenteront les couleurs de Navitour (réseau Sainte-Claire).
Les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 sont :
- Quentin Allaire, EGEA Voyages Montpellier ;
- François Barzic, TUI Store Cesson-Sévigné ;
- Chanez Benkhrourou, Carrefour Voyages Villabé ;
- Amandine Beolor, Leclerc Voyages Blois ;
- Fanny Darche, Promovacances – Maurepas ;
- Sonia El Hendi, Navitour Voyages Pointe-à-Pitre ;
- Malaury Laviolette, Navitour Compiègne ;
- Delphine Lioi, Traces et Découverte Cluny;
- Laurie Neron, TUI Store Maisons-Laffitte ;
- Donia Ouahada, Havas Voyages Villefranche-sur-Saône ;
- Claire Quartieri, Voyages Leclerc Carpentras ;
- Inès Vigneron, Carrefour Angers Saint-Serge ;
- Camille Vigné, Havas Voyages Portet-sur-Garonne ;
Comment se déroulera la finale de la Travel Agents Cup ?
Le matin, les finalistes rencontreront un client fictif dont ils ne connaîtront ni le profil, ni les préférences de voyage à l’avance. Seuls les partenaires de l’événement leur seront communiqués. Un échange de 20 minutes permettra aux participants de poser des questions et de cerner les attentes du client afin de proposer une offre sur mesure.
À la mi-journée, les candidats prépareront en autonomie leur proposition de voyage. Ils pourront échanger avec les représentants des marques partenaires pour enrichir leur scénario et y intégrer des éléments différenciants.
L’après-midi, la scène de la salle ARENA se transformera en agence de voyages. Chaque finaliste disposera de 4 minutes pour présenter sa proposition au client fictif, devant un jury composé de professionnels du secteur.
Le jury : Rafael Bence (Air France), Valérie Boned (EDV), Jean-Charles Franchomme (CDMV), Stéphane Jaladis (AJT), Emmanuelle Llop (Equinoxe avocats), Guillaume Linton (ASIA), Karin Mallet-Gautier (Konect Agency/Adonet), Jean-Michel Rey (AVIS), Lawrence Tache (SNCF), Myriam Tord (Helpdesk).
5 prix seront remis au cours de l'événement :
- 3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury.
- 1 prix « Coup de Cœur du public » décerné en live par le public.
- 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les finalistes présents (hors finalistes déjà récompensés).
