"Il est plus simple d'amortir les postes de back office, communication, comptabilité... en ayant 5 à 6 agences. C'est plus confortable. Je reste ouvert aux opportunités."

Nous essayons d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils puissent se former et répondre toujours mieux à la demande des clients. Notre ADN, c'est aussi de monter des voyages à la carte et de travailler avec les réceptifs."

Si pendant le Covid, le gérant a été contraint de réduire la voilure, il se verrait bien revenir à un périmètre de 5 à 6 points de vente.Le début d'année s'annonce prometteur pour l'entreprise qui espère réaliser un volume de 4 à 5 M€ en 2025. Pour ce faire, le mini-réseau s'appuie sur son savoir-faire : les ventes TO, mais aussi le sur-mesure.Avec cet événement anniversaire et l’expansion de son réseau, Traces et Découverte affirme sa volonté de dynamiser le secteur des agences de voyages traditionnelles !