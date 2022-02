Découvrir le Costa Rica grâce à la Pura Vida University

Appli mobile TourMaG



Afin de valoriser le Costa Rica, l’Office du Tourisme du Costa Rica souhaite partager avec vous les richesses de leur destination au travers du site « Pura Vida University » dédié aux professionnels du tourisme. Devenez des experts de la destination grâce aux multiples outils de formation proposés et tentez de remporter l’une des 4 places pour un prochain éductour au Costa Rica !

Rédigé par l’Office du Tourisme du Costa Rica en France le Lundi 14 Février 2022

Une destination qui répond aux tendances du marché français Connu pour être une destination exemplaire en matière du tourisme durable, le Costa Rica profite aujourd’hui d’une image de pays engagé pour sa biodiversité. Mais à quoi cela est dû ?



Le Costa Rica est situé au cœur de l’Amérique Centrale, bordé par la mer des Caraïbes sur la côte Est et l’océan Pacifique sur la côte Ouest. Le pays abrite 6,5% de la biodiversité mondiale et 28% de son territoire est classé zone protégée.



Après avoir démilitarisé le pays en 1948, le choix a été fait d’allouer le budget autrefois dédié à l’armée vers l’éducation de la population et la protection de la biodiversité. Grâce à cela, le Costa Rica a su développer un environnement aujourd’hui propice au développement d’un tourisme plus respectueux.

Avec ses chaînes de montagnes, ses forêts tropicales et ses volcans encore en activité pour certains, en passant par ses plages paradisiaques, la diversité des paysages du Costa Rica garantit des expériences de voyages uniques à tous les voyageurs.



Pionnier de l’écotourisme, le Costa Rica a plus d’un argument pour séduire la clientèle française. La destination déploie des prestations touristiques de qualité au cœur d’un pays au climat politique et social stable. En plus du côté carte postale, la destination propose de l’authentique, de la nature, de l’aventure. Cela plaît au public francophone en recherche de bien-être et du slow-tourisme.

« Pura Vida University », l’outil des professionnels du tourisme «Pura vida» c’est le “hakuna matata" du Costa Rica. Littéralement, cela signifie "pure vie", et c'est en partie ce qu'est le Costa Rica : ralentir, se détendre, être reconnaissant pour tout ce que l'on a.

rassembler et d’unifier toutes les actions de formation sur le Costa Rica en Europe à l’égard des professionnels du secteur du tourisme.



Sur ce site internet, il est possible de retrouver toutes les ressources nécessaires pour se former sur le Costa Rica. Des webinaires, des guides et brochures ou encore les actualités de la destination en matière du tourisme sont accessibles sur



Au travers de l’e-learning présent sur le site, les professionnels du tourisme français pourront comprendre pourquoi le Costa Rica est l'un des pays les plus heureux et les plus positifs du monde.

Afin de participer au jeu concours organisé par l’ICT, il vous suffit d’aller découvrir le site compléter intégralement l’e-learning. Votre participation sera alors comptabilisée pour tenter de gagner une des 4 places pour le prochain éductour au Costa Rica en 2022 !

Contact



contactez l’Office du Tourisme du Costa Rica en France :



- Email :

- Site web :

Pour toute information complémentaire,contactez l’Office du Tourisme du Costa Rica en France :- Email : ej@indigofrance.com - Site web : https://www.puravidauniversity.eu/fr/





