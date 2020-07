Demain le Tourisme : la ville post-covid, durable, intelligente, créative, bienveillante et finalement… bien moins touristique !

… En perte d’attractivité à cause de l’épidémie, la ville touristique a cependant compris qu’elle pouvait tirer un parti inespéré de cette crise en repensant son tourisme. Une évidence que de nombreux professionnels approuvent, en particulier sur le plan quantitatif.



Ainsi, Barbora Hrubá, de l’agence touristique de Prague, expliquait au journal anglais « The Guardian », à l’unisson avec Xavier Marcé, un responsable touristique de Barcelone et Paola Mar de Venise : « nous ne voulons pas plus de touristes, nous voulons plus de visiteurs » !



Le changement de terminologie est éloquent. Le touriste n’a plus les faveurs des élus. Mais, quand on sait que Barcelone comptait 30 millions de touristes en 2019, Venise : 25 et Amsterdam : 19 millions… on mesure mieux les difficultés économiques que ce genre de calcul peut entraîner.



D’autant que les recettes à mettre en œuvre pour limiter les flux ont déjà été expérimentées et n’ont pas produit les miracles escomptés.



Ainsi, dans le domaine de l’hébergement, on pourrait noter comme effet bénéfique : le recul affirmé des locations sur Airbnb. A Venise, on signale même que les propriétaires peuvent signer un accord avec la ville pour loger des étudiants.



Amsterdam, Barcelone et Lisbonne ont aussi pris des mesures emblématiques de ce nouvel état d’esprit en limitant les locations, en les chassant des centres-villes, en les rachetant… avec pour premier résultat une augmentation de l’offre de location traditionnelle. Pour combien de temps ? Là est la question.



Sur le front des croisières et de leurs mastodontes, on réfléchit aussi à un avenir meilleur. Marseille, on l’a dit, électrifie ses quais et Dubrovnik limitait déjà le nombre d’escales.



Détourner les flux vers des sites moins encombrés est aussi une solution envisagée par certains. Ainsi, Venise a mis en place le « smart control room », un système de surveillance des flux sensé les rediriger vers des lieux moins encombrés et évoquent toujours des portiques payants pour entrer sur la place Saint Marc.



Mais, dans ce domaine, la partie est d’autant plus mal engagée que des villes comme Barcelone et Venise reçoivent beaucoup de « day trippers ». On songe aussi à étaler les flux dans le temps. Une antienne connue sous le terme d’étalement de la saison !



Enfin, les autorités de Barcelone (où le low cost représente 4 millions d’arrivées) se résolvent à penser que le marché du low-cost va devoir changer. Et cela pour deux raisons : d’une part, parce que le secteur aérien est en crise et d’autre part parce que le rapport à la mobilité est en train d’être repensée…



Une attitude pour le moins angélique. Il ne me semble pas pour ma part que l’aérien s’amendera de lui-même une fois la crise passée. Si les voyageurs boudent le low-cost, ce sera plus par souci de confort que par idéalisme.