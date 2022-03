Desserte Los Angeles : le nouveau défi américain de French Bee🔑

travel ban

Nous avons ouvert New-York le 14 juillet 2021, en comptant sur la levée dupour l’été, cela n’a pas été le cas. Malgré tout le marché a répondu présent, nous sommes très contents du démarrage sur l’été 21. Sur l’hiver (depuis la levée duaméricain, ndlr) la ligne a performé. Sur le printemps et l’été à venir, elle répond à nos objectifs. San Francisco est une ligne plus particulière. Nous y revolons uniquement depuis novembre 2021. Il faut s’y réinstaller. Ne pas être présent pendant 18 mois demande du travail. Avec LAX, les deux lignes seront complémentaires, avec des possibilités pour les voyageurs à la recherche d’un parcours d’entrer par une ville et de sortir par l’autre. Je pense qu’à l’été on va fonctionner à plein sur ces deux destinations.En septembre 2019, à l’annonce de notre vol vers New-York, il y avait Norwegian, Corsair… La concurrence veut dire que la route est en bonne santé, dynamique, et qu'il y a de la place pour créer du trafic. On se battra avec nos armes, qui sont de très bonnes armes.Nous allons être prudent, nous avons bien vu que la conjoncture peut se retourner extrêmement rapidement. Mais nous sommes optimistes sur une reprise constante sur l’année 2022 et sur la fin desà répétition…Sur les Dom Tom, après une saison d’hiver plutôt bonne, on franchit des étapes en termes de prises de réservations. Sur La Réunion , nous sommes même revenus à des niveaux de réservations au dessus de 2019 sur la saison d’été à venir ! C’est une très bonne nouvelle. TourMaG.com : L’arrivée [d’un second A350-1000 dans l’année sera-t-elle l’occasion d’ouvrir une nouvelle destination ?]bComme le premier A350-1000, l’appareil sera déployé sur la ligne Réunion. Pour la nouvelle destination aucun projet n’est fermé chez French Bee. Je n’en dirai pas plus sur les études qui sont en train de se faire à ce stade.