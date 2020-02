Détaxe : la start-up Woonivers finalise sa levée de fonds et débarque en France

Dès nos premiers échanges, nous avons su que OneRagtime était le partenaire idéal avec lequel nous voulions avancer.



En phase avec notre philosophie et notre vision, OneRagtime nous apporte les connaissances opérationnelles et stratégiques nécessaires pour notre développement en Europe et à l’international, et notamment en France grâce à sa connaissance du marché,

Pour cela l'entreprise compte déjà sur une vingtaine de salariés, et l'appui de OneRagtime, plateforme d’investissement française basée à Paris et qui souhaite être le premier fonds d’investissement professionnel pour les plus belles startups tech européennes." affirme Antonio Cantalapiedra, cofondateur et Président Exécutif de Woonivers.