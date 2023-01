Appli mobile TourMaG



Deux-Sèvres : l'Alexandra Palace décroche sa cinquième étoile la Maison Younan, propriétaire de l'établissement

Ce classement conforte la Maison Younan, propriétaire de l'établissement, dans son ambition de transformer de magnifiques demeures en hôtels et restaurants d'exception dédié à l'art de vivre à la française.

L'Alexandra Palace, hôtel-restaurant & golf, situé à Mazières-en-Gâtine (entre Niort et Saumur) vient d'obtenir la distinction "5 étoiles".



La Maison Younan, propriétaire de l'établissement, se félicite évidemment de ce classement qui la conforte dans sa volonté de transformer de magnifiques demeures en hôtels et restaurants d'exception dédié à l'art de vivre à la française.



Installé dans un étonnant château classé monument historique, construit par la famille Viault, au début des années 1600 et au cœur d'un parc boisé de 70 hectares, l’Alexandra Palace compte aujourd'hui 17 chambres et suites lumineuses et spacieuses.



Cet établissement surplombe d'une part, le golf du Petit Chêne (18 trous) et d'autre part, une sobre mais élégante piscine extérieure offrant une vue imprenable sur la campagne environnante ponctuée par la petite chapelle du château et par le très contemporain Pavillon Alexandra.



Sa cave voûtée contient quelque 20 000 bouteilles et son fumoir une étonnante collection de cigares.



L'établissement s'enorgueillit aussi de posséder une cognacquerie et un restaurant gastronomique, le Daniels.

C'est Nicolas Point qui, depuis deux mois, est le directeur de l'Alexandra palace. Originaire de Poitiers, il a grandi dans une famille d’hôteliers et de restaurateurs.



Après des études au lycée hôtelier de La Rochelle et à l'Ecole de Management Hôtelier de Strasbourg, il a commencé sa carrière au Plaza Athénée à Paris puis, à l'Hôtel du Palais à Biarritz avant de parfaire, pendant douze mois, son anglais en Grande-Bretagne. Ont suivi quinze années dans différents établissements 4 et 5 étoiles parisiens qui lui ont permis de maîtriser l'ensemble du fonctionnement d'un hôtel.



La perspective de redonner une âme à un établissement haut de gamme à taille humaine tout en participant au rayonnement de sa région natale l'a évidemment séduit et l'a décidé à quitter la capitale pour relever ce nouveau challenge.

Le luxe, "un privilège exclusif mais accessible" cinq autres établissements en France, tous situés, comme L'Alexandra Palace, en province.



Ce sont le Château de Beauvois**** & le restaurant gastronomique le Louis XIII à Saint-Etienne-de-Chigny (37) ; le Château le Prieuré**** & le restaurant gastronomique le Castellane à Chênehutte-Trèves-Cunault (49); le La Perrière - Château & Golf & le restaurant gastronomique le Sévigné à Avrillé (49); le Domaine de Vaugouard Château & Golf**** & le restaurant gastronomique Les Saules à Fontenay-sur-Loing (45) et enfin l'Hôtel Saint-Martin**** & Golf à Saint-Maixent-l'Ecole (79).



Zaya S. Younan s'est employé à leur redonner vie en les transformant, après rénovation, en hôtels de qualité. A ce jour, L'Alexandra Palace est toutefois le seul à avoir décroché cinq étoiles.



Pourquoi avoir racheté ces belles demeures ? "Par amour pour la France et son histoire", assure cet homme, fort d'une expertise internationale de plus de 35 ans dans le développement de sociétés innovantes dans le domaine du luxe et des arts de vivre.



"La France, explique à TourMaG ce passionné d'histoire et de patrimoine, possède les plus beaux sites historiques du monde. Il est de notre devoir à tous de faire ce que nous pouvons pour les préserver pour les générations futures. A mon niveau, j'entends bien y contribuer".



"Ces dernières décennies, les destinations de luxe ont plutôt eu tendance à être des destinations urbaines", admet Zaya S. Younan. Lui a fait le pari du luxe à la campagne. Un pari qu'il juge tout à faire jouable.



"La très riche histoire et les paysages du Val de Loire sont incomparables. Cela explique que ce soit l'une des régions françaises les plus visitées. C'est d'ailleurs une destination que le monde entier désire découvrir de nouveau.



C'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de gens quittent les grandes villes pour trouver une meilleure qualité de vie à la campagne" , assure encore Zaya S. Younan à TourMaG.



Son objectif affiché est de "faire du luxe un privilège exclusif mais accessible à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent vivre "la vie de château" dans un cadre historique et un environnement naturel préservé".

Ces deux postulats ne sont-ils pas contradictoires ? Zaya S. Younan croit les termes de cette proposition "compatibles" .



