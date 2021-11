Didier Arino (Protourisme) : "La crise est une opportunité pour accélérer notre transition" 🔑

Les perspectives étaient très belles... Fin octobre 2021, trois millions de Français supplémentaires envisageaient de partir pendant les vacances de Noël.Il faut voir comment la situation sanitaire va évoluer.Les taux d’occupation sont meilleurs que l’année dernière, sur cette période de vacances scolaires, à la campagne, la mer et en ville. Les réservations à la montagne sont stables par rapport à 2019, année record.En revanche, ils sont en baisse pour le reste de la saison hiver, de -6%, du fait de l’absence d’étrangers. Mais le marché français, lui, est en croissance de 15%. C’est considérable.Certains opérateurs s’en sortent très bien et ont retrouvé leurs clientèles lointaines.Nous ne sommes plus à l’heure des grands congrès. Je crois beaucoup aux petits événements, au développement de l’incentive. Le reprise de petits séminaires d’entreprises en région, comme à Paris, fonctionne très bien.Je suis très content de la prise de conscience des réalités du secteur et de son importance.Pour la première fois, l’Etat a mis en place un plan transversal. C’est une bonne chose. Le constat est juste et les grands enjeux bons : perte de compétitivité, nécessité de favoriser la montée en qualité de l’offre, mise en œuvre d’un plan territorialisé.Mais les régions, les métropoles, les acteurs des territoires n’ont pas été consultés. Et puis, la méthode n’est pas la bonne. Il faudrait mettre en place des dispositifs beaucoup plus clairs, mieux fléchés, des actions très simples, concrètes pour recréer une dynamique.Par exemple, exonérer en partie de charges patronales les entreprises du tourisme, de l’événementiel, de la culture et des loisirs, à hauteur de -50% en 2022, puis -30% en 2023 et en contrepartie accroître les salaires.Dans l’hôtellerie-restauration, augmenter les salaires de 20%, sans modifier les prix à la carte. Il faut également améliorer les conditions de travail. Avoir deux équipes, pour éviter les coupures, faire appel à des jeunes, aux étudiants du secteur et leur offrir une compensation, avec des aides plus importantes.Autre piste : convertir les Prêts Garantis par L'Etat (PGE), qui sont une dette bancaire, en prêts participatifs, pour qu’ils soient considérés comme des fonds propres et permettre un remboursement sur une durée plus longue.Il faudrait également mettre en place un cadre légal pour permettre aux banques de prolonger les moratoires de remboursement sans obligation d’avenant, ou encore exonérer les entreprises de la CFE et des droits de terrasse jusqu’en 2023.Pour les restaurateurs, créer un taux de TVA unique pour la vente sur place ou à emporter, afin d’éviter les distorsions de marché.Idem, chez les hébergeurs, il serait bon d’appliquer la même taxe de séjour pour la location de vacances entre particuliers que l’hôtellerie 4 étoiles.Autre point : la création d’un fonds d’investissement européen, bien doté, de 10 à 30 milliards d’euros, pour stimuler l’investissement.Aujourd’hui, il est nécessaire de développer le tourisme rural, celui des vallées, qui favorise la proximité, les activités de pleine nature pour ces territoires en manque d’offres et où il n’y a plus d’hôtels. Il faut un plan massif, sortir des aides européennes plafonnées.