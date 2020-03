Différer les déplacements à l'étranger : "C'est inimaginable, c'est complètement fou !", selon R.-M. Chikli

"Cela relève de la cacophonie anxiogène des pouvoirs publics , estime Jean-Pierre Mas, que nous avons joint ce soir.



Si cette phrase nest pas retirée les conséquences seront dramatiques pour le secteur du voyage et plus globalement pour l'économie de la France.



Si la situation est aussi préoccupante en France, il faut aller en Espagne, Belgique, Suisse où les pouvoirs publics ont un peu plus de maîtrise.

Pour être cohérent le gouvernement doit aussi stopper le métro et les trains... lieux de promiscuité de dizaines de milliers de personne."