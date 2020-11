Direction Chamonix : Un large choix d’Activités pour chacune de vos Envies !

Montez à bord du fameux train à crémaillère, partez à la découverte de l’Aiguille du Midi & de la Mer de Glace et profitez des plus belles vues sur les sommets enneigés et sur le Mont Blanc.



Nos guides expérimentés connaissent la vallée comme leur poche et partagent avec vous leurs adresses secrètes et “coins” préférés.



Observations de la Faune Sauvage, VTT électrique face au Mont Blanc, sorties raquettes ou encore soirées chaleureuses dans des chalets insolites, notre objectif : vous faire rêver.



Vivez les Alpes autrement, et découvrez tout ce que Chamonix a à vous offrir !