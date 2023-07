Direction les Caraïbes avec Air Transat !

Encore des bonnes nouvelles pour les passagers d’Air Transat cet hiver ! Après l’annonce de la prolongation jusqu’en janvier des vols directs Nantes > Montréal et de l’annualisation des vols directs vers Montréal au départ de Marseille et Lyon, Air Transat propose maintenant des vols vers les Caraïbes en passant par Montréal !

Rédigé par Air Transat le Lundi 3 Juillet 2023

Un réseau élargi donnant accès à de nouvelles destinations vers les Caraïbes Air Transat, ce n’est pas seulement des vols entre la France, le Canada et les États-Unis. C’est aussi, à présent, la possibilité de se rendre au Mexique, à Cuba ou en République dominicaine.



Alors pourquoi ne pas proposer du soleil en hiver ? Les Caraïbes sont une destination de rêve maintenant accessible avec Air Transat, à vivre en solo, en couple, entre amis ou en famille ! Cancun, pour ses eaux claires, ses plages de sable fin et sa vie nocturne. Cuba, pour ses paysages multiples entre mer chaude transparente, forêts tropicales et villes à l’architecture hispano-coloniale. La République dominicaine pour le farniente, les petits ports de pêche ou encore ses lieux insoupçonnables.



Programme de vols prévu vers les Caraïbes (via Montréal) de novembre 2023 à avril 2024 : (Temps de connexion entre 1h15 et 3h)



Vers la République Dominicaine



● Paris > Samana

> Allers : jusqu’à / 4 vols par semaine (de novembre à avril)

> Retours : les mardis (de novembre à avril)



● Nantes > Samana

> Allers : les mercredis (de mi-décembre à mi-janvier)

> Retours : les mardis (de mi-décembre à mi-janvier)



● Paris > Punta Cana

> 7 vols par semaine dans les deux sens



● Lyon > Punta Cana

> Jusqu’à 3 vols par semaine dans les deux sens



● Nantes > Punta Cana

> Jusqu’à 3 vols par semaine dans les deux sens (de novembre à mi-janvier)



Vers Cuba



● Paris > Santa Clara

> Jusqu’à 3 vols par semaine dans les deux sens



● Paris > Varadero

> Allers : jusqu’à 5 vols par semaine

> Retours : les jeudis du 21 décembre au 25 avril



● Marseille > Varadero

> Allers : jusqu’à 2 vols par semaine

> Retours : les jeudis du 21 décembre au 25 avril



● Paris > Holguin

> Jusqu’à 3 vols par semaine dans les deux sens



Vers le Mexique



● Paris > Cancun

> Jusqu’à 7 vols par semaine dans les deux sens



N’hésitez pas à consulter vos GDS sur ces nouvelles routes depuis la France !



Les services d’Air Transat qui font la différence Certains produits comme le Club Enfants et l’Option Plus sont un atout pour la vente !



Le Club Enfants

Le Club Enfants Air Transat accueille gratuitement les mini globe – trotteurs de 2 à 11 ans.



offre des privilèges exclusifs aux familles et aux enfants voyageant à bord de ses vols dont :



✔ L’enregistrement accéléré à un comptoir famille (dans les principaux aéroports)

✔ L’assignation de sièges côte à côte pour que parents et enfants soient assis ensemble

✔ Des surprises à bord et un vaste choix de divertissement



► Plus d’informations sur le Club Enfants

L’Option Plus

Pour plus de privilèges et de services en classe Économie !



En réservant l'Option Plus jusqu'à 24 heures avant le départ, les passagers de la classe Économie bénéficient d’un bagage enregistré supplémentaire, de la sélection de sièges et de services prioritaires à l’aéroport, tels que :



✔ 1 bagage additionnel enregistré de 23 kg

✔ Enregistrement à un comptoir exclusif, embarquement prioritaire, priorité aux contrôles de sécurité à Montréal & Vancouver, livraison prioritaire des bagages

✔ Sélection des sièges offerte jusqu’à 24h avant le départ

✔ Trousse Confort : écouteurs, couverture, coussin, masque de repos



► Plus d’informations sur l’Option Plus

Un service à bord récompensé de nouveau cette année ! Air Transat s’emploie à répondre aux attentes des voyageurs et à leur faire vivre une expérience chaleureuse et conviviale à chaque étape du parcours clients : enregistrement, embarquement, vol, accueil à destination et retour de vacances. Et, cette année encore, la compagnie a obtenu le titre de meilleure compagnie aérienne Loisirs au monde lors de la cérémonie de remise des prix Skytrax 2023, qui a eu lieu au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget en France le 20 juin dernier.



Les World Airline Awards ont été créés en 1999 lorsque Skytrax a lancé le premier sondage mondial mesurant la satisfaction des passagers de compagnies aériennes. Se déroulant sur plus de 9 mois, dans 100 pays, le sondage recueille les évaluations des voyageurs interrogés sur l’offre de 300 compagnies aériennes. Le classement de ces compagnies est établi en fonction de près d'une quarantaine de critères qui vont de la réservation au service du personnel, en passant par le confort des sièges, la propreté et le divertissement à bord.



► Plus d’informations

Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

