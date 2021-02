E. Llop : le professionnel a-t-il l’obligation d’afficher les prix en agence ?

Selon une circulaire du 19 juillet 1988, en application de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, prévoit que le prix de toutes les prestations de services, quelle qu'en soit la nature, doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où ces prestations sont proposées au public.



Il convient que l'affiche soit parfaitement lisible de l'endroit où se tient normalement la clientèle ou de celui où elle est habituellement reçue, et donc, en particulier, qu'elle ne soit ni masquée ni placée trop loin.



L'affiche doit comporter non seulement la totalité des prestations offertes à la clientèle et leur prix, mais également les éventuels suppléments ou majorations correspondant à des opérations complémentaires ou spéciales.



Compte tenu de la multiplicité des produits proposés en agence, il n’est évidemment pas possible d’afficher les prix de tous les produits, en vitrine ou même à l’intérieur de l’agence.



Dans ce cas et par exception, puisque l'importance du nombre de prestations proposées et la grande diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d'établir une affiche parfaitement lisible par la clientèle, la loi prévoit que ce document peut être remplacé par un catalogue complet mis à la libre disposition du public dans les lieux de sa réception : brochure, site, cahier des prix sont alors mis à disposition dans l’agence.



Rappel : l’obligation d’information sur les prix est très encadrée par le Code du Tourisme : détails lors des information préalable & contrat, modification, clause de révision du prix, échéancier.