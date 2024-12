EDV : tout savoir sur le futur assistant des pros du voyage pimpé à l'IA !

Il ne faut pas (encore) s'attendre à ce que l'assistant puisse répondre à vos devis, la question serait bien complexe, mais il est en mesure de proposer les dates de départ des différents tour-opérateurs par exemple.



Et même si l'outil n'est pas encore totalement au point, il sera obligatoirement... gratuit pour les adhérents.



" C'est mon souhait. Je vais chercher les gens qui payent pour nous, comme j'ai pu le détailler, en réutilisant le travail effectué par le CEDIV ou encore l'OPCO Mobilités. Les agents auront ensuite la charge de le nourrir, pour le faire évoluer, " poursuit la dirigeante.



La sécurité est aussi le nerf de la guerre, surtout dans ce monde incertain, où même les plus grandes institutions et entreprises se font pirater.



Disponible sur téléphone, l'authentification sera biométrique et à double facteur, de plus le stockage sera chiffré de bout en bout. L'outil sera régulièrement mis à jour pour prendre en compte les dernières fraudes et tendances de piratage.



Bien qu'annoncé en novembre, les agents de voyages vont devoir attendre encore un peu pour prendre possession du produit.



" Au milieu du 1er semestre 2025, nous aurons quelque chose à délivrer aux adhérents. Ils pourront le mettre à leurs couleurs. Ce n'est pas le seul enjeu pour nous, car nous voulons mettre en relation, cet assistant personnel avec des organismes de formation dans le but de former les collaborateurs, afin qu'ils se familiarisent avec celui-ci.



De l'autre côté, nous cherchons à intégrer les données qui permettront à l'IA de bien répondre, " conclut Valérie Boned.